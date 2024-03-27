Валеев Шакир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Валеев Ахмадулла
Мать ребёнка: Валеева Зайнап
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Карима
Мать ребёнка: Валеева Зайнап
Рождение ребёнка
1918
Сын: Валеев Шакир
Мать ребёнка: Валеева Зайнап
Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Зайнап
Смерть
Неизвестно