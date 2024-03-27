Валеев Шакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Шакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Валеев Ахмадулла

Мать ребёнка: Валеева Зайнап

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Карима

Мать ребёнка: Валеева Зайнап

Рождение ребёнка
1918

Сын: Валеев Шакир

Мать ребёнка: Валеева Зайнап

Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Зайнап

Смерть
Неизвестно
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