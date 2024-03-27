(Валеева) Карима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Валеева) Карима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Валеев Шакир

Мать: Валеева Зайнап

Смерть
Неизвестно
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