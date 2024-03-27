Валеев Шакир
Место рожденияТатарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Валеев Шакир
Мать: Валеева Зайнап
Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново
Военная награда
Неизвестно
Валеев Шакир Закирович Мл. сержант __.__.1918 Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново. Сводная картотека Перечень наград 04.12.1942 Медаль «За отвагу» 10.08.1944 Орден Красной Звезды
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1011334557/
Смерть
Неизвестно