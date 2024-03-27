Валеев Шакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеев Шакир

Валеев Шакир

Место рождения

Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Валеев Шакир

Мать: Валеева Зайнап

Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново
Военная награда
Неизвестно
Валеев Шакир Закирович Мл. сержант __.__.1918 Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабитуново. Сводная картотека Перечень наград 04.12.1942 Медаль «За отвагу» 10.08.1944 Орден Красной Звезды
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1011334557/
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close