Валеев Ахмадулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Ахмадулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Валеев Шакир

Мать: Валеева Зайнап

Смерть
Неизвестно
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