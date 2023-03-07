Акулов (однодворец) Антон Федорович
Место рождения
Дата рождения06.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1878
Бракосочетание
05.02.1897
Жена: Акулова Анна Юсова
Рождение ребёнка
09.02.1898
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова
Рождение ребёнка
05.04.1899
Дочь: Александра Антоновна
Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова
Рождение ребёнка
07.09.1902
Дочь: Вера Антоновна
Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова
Смерть
Неизвестно