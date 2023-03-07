Акулов (однодворец) Антон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Антон Федорович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1878

Отец: Акулов (однодворец) Федор Кузьмич

Мать: Акулова Евдокия Захарова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.02.1897

Жена: Акулова Анна Юсова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1898

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1899

Дочь: Александра Антоновна

Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1902

Дочь: Вера Антоновна

Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Акулова Анна Юсова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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