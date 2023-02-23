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Акулова Евдокия Захарова

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Место рождения

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Тарасова Устинья Захарова

Отец ребёнка: Захаров первый муж

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1875

Муж: Акулов (однодворец) Федор Кузьмич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1878

Сын: Акулов (однодворец) Антон Федорович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Федор Кузьмич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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