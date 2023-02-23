Акулова Евдокия Захарова
Место рожденияДеревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Тарасова Устинья Захарова
Отец ребёнка: Захаров первый муж
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1875
Рождение ребёнка
06.07.1878
Сын: Акулов (однодворец) Антон Федорович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно