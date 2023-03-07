Акулов (однодворец) Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
11.10.1869
Сын: Акулов (однодворец) Иван Федорович
Мать ребёнка: Акулова Евпраксия Васильевна
Бракосочетание
04.?.1871
Жена: Акулова Анна Маркеловна
Бракосочетание
27.?.1875
Жена: Акулова Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
06.07.1878
Сын: Акулов (однодворец) Антон Федорович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно