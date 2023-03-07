Акулов (однодворец) Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Федор Кузьмич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич

Мать: Акулова Васса Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1869

Сын: Акулов (однодворец) Иван Федорович

Мать ребёнка: Акулова Евпраксия Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1871

Жена: Акулова Анна Маркеловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1875

Жена: Акулова Евдокия Захарова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1878

Сын: Акулов (однодворец) Антон Федорович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Захарова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Евпраксия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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