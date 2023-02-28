Акулова Васса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти24.05.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Акулов (однодворец) Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Акулов (унтер-Офицер , Однодворец) Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич
Смерть
24.05.1871