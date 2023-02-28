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Акулова Васса Васильевна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

24.05.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Акулов (однодворец) Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Акулов (унтер-Офицер , Однодворец) Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
24.05.1871
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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