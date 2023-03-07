Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
29.?.1865
Село Голодяевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1867
Сын: Акулов (однодворец) Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1869
Дочь: Синицына Александра Акулова
Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кораблина Пелагея Акулова
Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
04.10.1885
Сын: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно