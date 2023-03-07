Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич

Мать: Акулова Васса Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1865

Жена: Акулова Александра Федоровна

Село Голодяевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1867

Сын: Акулов (однодворец) Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1869

Дочь: Синицына Александра Акулова

Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кораблина Пелагея Акулова

Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Акулова Александра Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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