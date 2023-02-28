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Акулова Александра Федоровна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Федор Петрович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1865

Муж: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич

Село Голодяевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1867

Сын: Акулов (однодворец) Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1869

Дочь: Синицына Александра Акулова

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кораблина Пелагея Акулова

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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