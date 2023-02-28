Акулова Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Федор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.?.1865
Село Голодяевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1867
Сын: Акулов (однодворец) Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
08.04.1869
Дочь: Синицына Александра Акулова
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кораблина Пелагея Акулова
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
04.10.1885
Сын: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Сергей Кузьмич
Смерть
Неизвестно