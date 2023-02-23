Захаров первый муж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров первый муж

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Тарасова Устинья Захарова

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Захарова

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1875
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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