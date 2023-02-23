Захаров первый муж
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Тарасова Устинья Захарова
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Захарова
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1875
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния