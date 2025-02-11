Акулова Анна Ивановна Юсова
женский, родилась Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецЮсов Иван СтепановичНеизвестно г.р.
Дети
(Акулова) Евдокия Антоновна09.02.1898 г.р.
(Акулова) Александра Антоновна05.04.1899 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсов Иван Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1897
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1898
Дочь: (Акулова) Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1899
Дочь: (Акулова) Александра Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.09.1902
Дочь: (Акулова) Вера Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: (Акулова) Матрена Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно