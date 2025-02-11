Акулова Анна Ивановна Юсова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Акулова Анна Ивановна Юсова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Юсов Иван СтепановичНеизвестно г.р.
Дети
(Акулова) Евдокия Антоновна09.02.1898 г.р.
(Акулова) Александра Антоновна05.04.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсов Иван Степанович

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
05.02.1897

Муж: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
09.02.1898

Дочь: (Акулова) Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
05.04.1899

Дочь: (Акулова) Александра Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
07.09.1902

Дочь: (Акулова) Вера Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: (Акулова) Матрена Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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