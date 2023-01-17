Власцова Ирина Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1925
Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич
Плещицы, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картавченко Зинаида Тихоновна
Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Тихоновна
Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно