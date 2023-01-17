Власцова Ирина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласцова Ирина Иосифовна

Власцова Ирина Иосифовна

avatar

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Власцов Адам Тихонович

Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич

Плещицы, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картавченко Зинаида Тихоновна

Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Тихоновна

Отец ребёнка: Власцов Тихон Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власцов Тихон Артемьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close