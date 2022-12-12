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Власцов Тихон Артемьевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власцов Артем

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Власцов Адам Тихонович

Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна

Плещицы, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власцов Петр Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картавченко Зинаида Тихоновна

Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Тихоновна

Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власцова Ирина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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