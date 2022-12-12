Власцов Тихон Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власцов Артем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1925
Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна
Плещицы, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картавченко Зинаида Тихоновна
Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Тихоновна
Мать ребёнка: Власцова Ирина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власцова Ирина Иосифовна
Смерть
Неизвестно