Панкратьева (Солодилова) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратьева (Солодилова) Пелагея Александровна

Место рождения

Новомосковск, Дніпропетровська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомосковск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
26.09.1894

Муж: Панкратьев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Панкратьев Василий Семенович

Отец ребёнка: Панкратьев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Панкратьев Виктор Семенович

Отец ребёнка: Панкратьев Семен Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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