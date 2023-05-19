Панкратьева (Солодилова) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1894
Рождение ребёнка
1898
Сын: Панкратьев Василий Семенович
Отец ребёнка: Панкратьев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1900
Сын: Панкратьев Виктор Семенович
Отец ребёнка: Панкратьев Семен Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно