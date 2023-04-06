Панкратьев Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1894
Рождение ребёнка
1898
Сын: Панкратьев Василий Семенович
Мать ребёнка: Панкратьева Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
08.12.1900
Сын: Панкратьев Виктор Семенович
Мать ребёнка: Панкратьева Пелагея Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно