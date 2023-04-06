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Панкратьев Семен Михайлович

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Место рождения

Орехов

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1894

Жена: Панкратьева Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Панкратьев Василий Семенович

Мать ребёнка: Панкратьева Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Панкратьев Виктор Семенович

Мать ребёнка: Панкратьева Пелагея Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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