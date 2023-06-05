Шаманов Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Шаманов Филипп Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Шаманов Дорофей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Шаманова Параскева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Шаманов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821 или 1822
Мать ребёнка: Шаманова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шаманова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Шаманова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаманова Евдокия
Смерть
Неизвестно