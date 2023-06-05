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Шаманов Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Шаманов Филипп Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Шаманов Дорофей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Шаманова Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Шаманов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821 или 1822

Сын: Шаманов Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Шаманова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шаманова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Шаманова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманова Евдокия

Смерть
Неизвестно