Шаманова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Свищев Ерофей Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Свищев Артамон Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1821 или 1822

Сын: Шаманов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Шаманов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шаманова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Шаманов Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Николай Филиппович

Смерть
Неизвестно