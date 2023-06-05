Шаманова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Свищев Артамон Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1821 или 1822
Отец ребёнка: Шаманов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шаманова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Шаманов Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно