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Шаманов Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 или 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1822

Отец: Шаманов Николай Филиппович

Мать: Шаманова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Шаманова Фекла Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
19.10.1845

Жена: Шаманова Агафия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Шаманова Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1853

Дочь: Шаманова Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Шаманова Агафия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1856

Сын: Шаманов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Шаманова Агафия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманова Александра Исаевна

Смерть
Неизвестно