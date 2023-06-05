Шаманов Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 или 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1821 или 1822
Отец: Шаманов Николай Филиппович
Мать: Шаманова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Шаманова Фекла Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
19.10.1845
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шаманова Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1853
Дочь: Шаманова Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Шаманова Агафия Степановна
Рождение ребёнка
24.10.1856
Мать ребёнка: Шаманова Агафия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно