Козлов Александр
Место рождения
Дата рождения23.10.1913
Дата смерти13.?.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1913
Рождение ребёнка
02.06.1945
Сын: Козлов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Козлова Елена Васильевна
Бракосочетание
17.07.1945
Жена: Козлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1950
Сын: Козлов Владимир
Мать ребёнка: Козлова Елена Васильевна
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
13.?.2000
13 ноябрь 2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край