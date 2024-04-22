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Козлов Александр

Место рождения

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

23.10.1913

Дата смерти

13.?.2000

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1913

Отец: Козлов ?

Мать: Козлова ?

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
02.06.1945

Сын: Козлов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Козлова Елена Васильевна

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
17.07.1945

Жена: Козлова Елена Васильевна

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Козлов Владимир

Мать ребёнка: Козлова Елена Васильевна

Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
13.?.2000
13 ноябрь 2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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