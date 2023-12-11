Козлова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1899
Сын: Козлов Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Козлов ?
Рождение ребёнка
23.10.1913
Сын: Козлов Александр
Отец ребёнка: Козлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Козлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лескова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Козлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дора Константиновна
Отец ребёнка: Козлов ?
Смерть
Неизвестно