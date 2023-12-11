Козлова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1899

Сын: Козлов Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Козлов ?

Рождение ребёнка
23.10.1913

Сын: Козлов Александр

Отец ребёнка: Козлов ?

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Козлов ?

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лескова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Козлов ?

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дора Константиновна

Отец ребёнка: Козлов ?

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
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