Козлова (Михайлиди) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Михайлиди) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1945

Сын: Козлов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
17.07.1945

Муж: Козлов Александр

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Козлов Владимир

Отец ребёнка: Козлов Александр

Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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