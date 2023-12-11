Козлова (Михайлиди) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1945
Сын: Козлов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр
Бракосочетание
17.07.1945
Муж: Козлов Александр
Рождение ребёнка
30.03.1950
Сын: Козлов Владимир
Отец ребёнка: Козлов Александр
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край