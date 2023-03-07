Синьковский Филипп Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Синьковский Еремей Елизарович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Екатерина Филипповн
Мать ребёнка: Синьковская Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Синьковский Иван Филиппович
Мать ребёнка: Синьковская Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Синьковский Павел Филиппович
Мать ребёнка: Синьковская Пелагея Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно