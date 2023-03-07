Синьковский Филипп Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковский Филипп Еремеевич

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Место рождения

Синьково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Синьковский Еремей Елизарович

Мать: ?

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1699

Дочь: Екатерина Филипповн

Мать ребёнка: Синьковская Пелагея Иосифовна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Синьковский Иван Филиппович

Мать ребёнка: Синьковская Пелагея Иосифовна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Синьковский Павел Филиппович

Мать ребёнка: Синьковская Пелагея Иосифовна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Пелагея Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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