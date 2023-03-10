?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1639
Дочь: Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович
Рождение ребёнка
1653
Сын: Синьковский Григорий Еремеевич
Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович
Рождение ребёнка
1662
Сын: Синьковский Фадей Еремеевич
Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович
Рождение ребёнка
1671
Сын: Синьковский Филипп Еремеевич
Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Спиридон Еремеевич
Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович