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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1639

Дочь: Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1653

Сын: Синьковский Григорий Еремеевич

Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1662

Сын: Синьковский Фадей Еремеевич

Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1671

Сын: Синьковский Филипп Еремеевич

Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Спиридон Еремеевич

Отец ребёнка: Синьковский Еремей Елизарович

Синьково, Дмитровский, Московская область
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