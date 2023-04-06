Синьковский Еремей Елизарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1639
Дочь: Анна Еремеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1653
Сын: Синьковский Григорий Еремеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1662
Сын: Синьковский Фадей Еремеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1671
Сын: Синьковский Филипп Еремеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Спиридон Еремеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно