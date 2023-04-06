Синьковский Еремей Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиньковский Еремей Елизарович

Синьковский Еремей Елизарович

avatar

Место рождения

Синьково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

До 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1639

Дочь: Анна Еремеевна

Мать ребёнка: ?

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1653

Сын: Синьковский Григорий Еремеевич

Мать ребёнка: ?

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1662

Сын: Синьковский Фадей Еремеевич

Мать ребёнка: ?

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1671

Сын: Синьковский Филипп Еремеевич

Мать ребёнка: ?

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Спиридон Еремеевич

Мать ребёнка: ?

Синьково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close