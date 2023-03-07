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Синьковский Павел Филиппович

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Место рождения

Синьково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Синьковский Филипп Еремеевич

Мать: Синьковская Пелагея Иосифовна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Синьковский Михаил Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Синьковский Василий Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Синьковский Николай Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Синьковский Иван Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно
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