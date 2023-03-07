Синьковский Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Рождение ребёнка
1731
Сын: Синьковский Михаил Павлович
Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Синьковский Василий Павлович
Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Синьковский Николай Павлович
Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Синьковский Иван Павлович
Мать ребёнка: Синьковская Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно