Юманова (Прокопенко) Мария Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1917
Дата смерти20.02.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1917
Отец: Прокопенко Калистрат Михайлович
Мать: Прокопенко ?
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Челнокова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Юманов Алексей Яковлевич
Великий Дорошев, Львівська область
Рождение ребёнка
03.01.1950
Сын: Юманов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Юманов Алексей Яковлевич
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1952
Сын: Юманов Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Юманов Алексей Яковлевич
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.02.1984