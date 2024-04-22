Юманов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1915
Дата смерти04.04.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1915
Отец: Юманов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Челнокова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Юманова Мария Калистратовна
Великий Дорошев, Львівська область
Рождение ребёнка
03.01.1950
Сын: Юманов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Юманова Мария Калистратовна
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1952
Сын: Юманов Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Юманова Мария Калистратовна
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.04.1988