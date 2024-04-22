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Юманов Алексей Яковлевич

Место рождения

Старые Ишли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.12.1915

Дата смерти

04.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1915

Отец: Юманов Яков Дмитриевич

Мать: не указана

Старые Ишли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Челнокова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Юманова Мария Калистратовна

Великий Дорошев, Львівська область
Рождение ребёнка
03.01.1950

Сын: Юманов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Юманова Мария Калистратовна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1952

Сын: Юманов Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Юманова Мария Калистратовна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.04.1988
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