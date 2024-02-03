Юманов Виталий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1952
Дата смерти03.02.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1952
Рождение ребёнка
30.09.1973
Сын: Юманов Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Юманова Маргарита Георгиевна
Рождение ребёнка
22.07.1977
Мать ребёнка: Юманова Маргарита Георгиевна
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.2024
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)