Юманов Виталий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮманов Виталий Алексеевич

Юманов Виталий Алексеевич

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.06.1952

Дата смерти

03.02.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1952

Отец: Юманов Алексей Яковлевич

Мать: Юманова Мария Калистратовна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1973

Сын: Юманов Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Юманова Маргарита Георгиевна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1977

Сын: Юманов Олег Витальевич

Мать ребёнка: Юманова Маргарита Георгиевна

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юманова Маргарита Георгиевна

Смерть
03.02.2024
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close