Алимов Халим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти14.11.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1928
Сын: Алимов Барый
Мать ребёнка: Сагитдинова Нуриджамал
Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Абдельгани
Мать ребёнка: Сагитдинова Нуриджамал
Смерть
14.11.1952
Узбекистан