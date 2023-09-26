Алимов Халим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Халим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

14.11.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1928

Сын: Алимов Барый

Мать ребёнка: Сагитдинова Нуриджамал

Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Абдельгани

Мать ребёнка: Сагитдинова Нуриджамал

Смерть
14.11.1952
Узбекистан
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