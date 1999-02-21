Алимов Барый
Место рождения
Дата рождения30.01.1928
Дата смерти21.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928
Отец: Алимов Халим
Мать: Сагитдинова Нуриджамал
Бракосочетание
1954
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Алмалык
Рождение ребёнка
02.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Алмалык
Рождение ребёнка
18.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Алмалык
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь, столяр
Образование
Неизвестно
вечерняя школа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1999
Узбекистан, г.Алмалык
Похороны
Неизвестно
Алмалык