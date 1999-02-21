Алимов Барый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Барый

Место рождения

Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.01.1928

Дата смерти

21.02.1999

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928

Отец: Алимов Халим

Мать: Сагитдинова Нуриджамал

Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1954

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Алмалык
Рождение ребёнка
02.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Алмалык
Рождение ребёнка
18.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Алмалык
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь, столяр
Образование
Неизвестно
вечерняя школа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1999
Узбекистан, г.Алмалык
Похороны
Неизвестно
Алмалык
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