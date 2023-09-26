Сагитдинова (Сагитдинова) Нуриджамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти06.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1928
Сын: Алимов Барый
Отец ребёнка: Алимов Халим
Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Абдельгани
Отец ребёнка: Алимов Халим
Смерть
06.09.1962