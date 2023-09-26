Сагитдинова (Сагитдинова) Нуриджамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагитдинова (Сагитдинова) Нуриджамал

Сагитдинова (Сагитдинова) Нуриджамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

06.09.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1928

Сын: Алимов Барый

Отец ребёнка: Алимов Халим

Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Абдельгани

Отец ребёнка: Алимов Халим

Смерть
06.09.1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close