Алимов Абдельгани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Абдельгани

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Халим

Мать: Сагитдинова Нуриджамал

Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова ?

Алмалык, Узбекистан
Рождение ребёнка
15.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова ?

Смерть
Неизвестно
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