Мифтахутдинова (Фатыхова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахутдинова (Фатыхова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1930

Дата смерти

23.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1930

Отец: Галимов Хатып

Мать: Галимова Мастура

Рождение ребёнка
20.02.1955

Сын: Мифтахутдинов Равит

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Гимазутдин

Рождение ребёнка
1958

Сын: Мифтахутдинов Роберт

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Гимазутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Гимазутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахутдинов Гимазутдин

Смерть
23.04.2008
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь
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