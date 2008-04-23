Мифтахутдинова (Фатыхова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1930
Дата смерти23.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1930
Отец: Галимов Хатып
Мать: Галимова Мастура
Рождение ребёнка
20.02.1955
Сын: Мифтахутдинов Равит
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Гимазутдин
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мифтахутдинов Роберт
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Гимазутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Гимазутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2008
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь