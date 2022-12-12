Галимова (Мухаметшина) Мастура
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1907
Дата смерти28.06.1982
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907
Отец: Мухаметшин Давлетша
Мать: Мухаметшин Фатыма
Рождение ребёнка
06.06.1930
Дочь: Мифтахутдинова Раиса
Отец ребёнка: Галимов Хатып
Рождение ребёнка
01.07.1932
Сын: Фатыхов Шахит
Отец ребёнка: Галимов Хатып
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Нафиса
Отец ребёнка: Галимов Хатып
Рождение ребёнка
16.03.1938
Дочь: Майсара
Отец ребёнка: Галимов Хатып
Рождение ребёнка
1940
Сын: Фатыхов Раис
Отец ребёнка: Галимов Хатып
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Хатып
Смерть
28.06.1982
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно