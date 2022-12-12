Галимова (Мухаметшина) Мастура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова (Мухаметшина) Мастура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1907

Дата смерти

28.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907

Отец: Мухаметшин Давлетша

Мать: Мухаметшин Фатыма

Рождение ребёнка
06.06.1930

Дочь: Мифтахутдинова Раиса

Отец ребёнка: Галимов Хатып

Рождение ребёнка
01.07.1932

Сын: Фатыхов Шахит

Отец ребёнка: Галимов Хатып

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Нафиса

Отец ребёнка: Галимов Хатып

Рождение ребёнка
16.03.1938

Дочь: Майсара

Отец ребёнка: Галимов Хатып

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Сын: Фатыхов Раис

Отец ребёнка: Галимов Хатып

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Хатып

Смерть
28.06.1982
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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