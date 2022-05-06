Галимов Хатып
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти11.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Фатых
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура
Рождение ребёнка
06.06.1930
Дочь: Мифтахутдинова (Фатыхова) Раиса
Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура
Рождение ребёнка
01.07.1932
Сын: Фатыхов Шахит
Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Фатыхова) Нафиса
Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура
Рождение ребёнка
16.03.1938
Дочь: (Галимова) Майсара
Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура
Рождение ребёнка
1940
Сын: Фатыхов Раис
Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура
Смерть
11.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ближнее Натарово, Кировский муниципальный район, Калужская область