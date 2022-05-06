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Галимов Хатып

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1906

Дата смерти

11.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фатых

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура

Рождение ребёнка
06.06.1930

Дочь: Мифтахутдинова (Фатыхова) Раиса

Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура

Рождение ребёнка
01.07.1932

Сын: Фатыхов Шахит

Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Фатыхова) Нафиса

Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура

Рождение ребёнка
16.03.1938

Дочь: (Галимова) Майсара

Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Сын: Фатыхов Раис

Мать ребёнка: Галимова (Мухаметшина) Мастура

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ближнее Натарово, Кировский муниципальный район, Калужская область

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