Мифтахутдинов Гимазутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахутдинов Гимазутдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1955

Сын: Мифтахутдинов Равит

Мать ребёнка: Мифтахутдинова Раиса

Рождение ребёнка
1958

Сын: Мифтахутдинов Роберт

Мать ребёнка: Мифтахутдинова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Мифтахутдинова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтахутдинова Раиса

Смерть
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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