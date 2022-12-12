Мифтахутдинов Гимазутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1955
Сын: Мифтахутдинов Равит
Мать ребёнка: Мифтахутдинова Раиса
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мифтахутдинов Роберт
Мать ребёнка: Мифтахутдинова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Мифтахутдинова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мифтахутдинова Раиса
Смерть
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)