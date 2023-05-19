Савенко Игнат Петрович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти04.06.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Савенко Петр Стефанович
Мать: Савенко Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
09.04.1851
Дочь: Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Савенко Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Савенко Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Савенко Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1879
Причина смерти: старость