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Савенко Игнат Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1809

Дата смерти

04.06.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Савенко Петр Стефанович

Мать: Савенко Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
09.04.1851

Дочь: Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Савенко Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Савенко Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Савенко Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1879
Причина смерти: старость
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