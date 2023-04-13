Савенко Петр Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко Петр Стефанович

Савенко Петр Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

19.04.1856

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Савенко Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Савенко Игнат Петрович

Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
03.01.1834

Сын: Савенко Севастьян Петрович

Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
11.12.1836

Дочь: Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
10.11.1838

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко Анна Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.04.1856