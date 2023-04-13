Савенко Петр Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти19.04.1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Савенко Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
03.01.1834
Сын: Савенко Севастьян Петрович
Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
11.12.1836
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
10.11.1838
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Савенко Анна Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савенко Анна Трифоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.04.1856