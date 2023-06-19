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Савенко Татьяна Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1851

Дочь: Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Савенко Игнат Петрович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Савенко Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Савенко Игнат Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Игнат Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно