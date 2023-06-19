Савенко Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1851
Дочь: Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Савенко Игнат Петрович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Савенко Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Савенко Игнат Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно