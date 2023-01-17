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Вшивцев Емельян Иванович

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Место рождения

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Вшивцев Иван Наумович

Мать: Вшивцева Мелания Емельяновна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Никита Емельянович

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Лупина

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Игнат Емельянович

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Лупина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Параскева Лупина

Место жительства
Неизвестно
Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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