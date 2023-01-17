Вшивцев Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Никита Емельянович
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Лупина
Рождение ребёнка
1761
Сын: Вшивцев Игнат Емельянович
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Лупина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763