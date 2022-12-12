Вшивцева (Загоскина) Мелания Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Загоскина) Мелания Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1630

Дочь: Головнова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Роман Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Емельян Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Степан Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Емельян Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Наумович

Смерть
После 1763
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