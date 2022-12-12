Вшивцева (Загоскина) Мелания Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1630
Дочь: Головнова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763