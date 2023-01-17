Вшивцев Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1630
Дочь: Головнова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна
Рождение
1712
Отец: Вшивцев Наум Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763