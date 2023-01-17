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Вшивцев Иван Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1630

Дочь: Головнова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна

Рождение
1712

Отец: Вшивцев Наум Дементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Роман Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Емельян Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Степан Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Емельян Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Мелания Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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