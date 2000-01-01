Вшивцева (Рязанова) Параскева Лупина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Никита Емельянович
Отец ребёнка: Вшивцев Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Вшивцев Игнат Емельянович
Отец ребёнка: Вшивцев Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763