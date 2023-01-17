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Гранкин Никифор

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гранкин Никифор

Мать: Гранкина Фёкла

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Гранкина Вера

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Гранкин Виктор

Мать ребёнка: Гранкина Вера

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Вера

Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Смерть
?.04.1964
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