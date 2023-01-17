Гранкин Никифор
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Гранкин Никифор
Мать: Гранкина Фёкла
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Гранкина Вера
Рождение ребёнка
1943
Сын: Гранкин Виктор
Мать ребёнка: Гранкина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранкина Вера
Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Смерть
?.04.1964