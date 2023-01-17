Гранкин Виктор
Место рождения
Дата рождения1943
Дата смертиОколо ?.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Гранкин Никифор
Мать: Гранкина Вера
Работа или профессия
Неизвестно
Горняк
Образование
Неизвестно
Индустриальный техникум
Смерть
Около ?.02.1964
Магаданская область
Причина смерти: Несчастный случай | Трагически погиб при работе горняком в Магаданской области, куда поехал по направлению после окончания индустриального техникума