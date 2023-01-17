Гранкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Виктор

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1943

Дата смерти

Около ?.02.1964

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Гранкин Никифор

Мать: Гранкина Вера

Орск, город Орск, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Горняк
Образование
Неизвестно
Индустриальный техникум
Смерть
Около ?.02.1964
Магаданская область
Причина смерти: Несчастный случай | Трагически погиб при работе горняком в Магаданской области, куда поехал по направлению после окончания индустриального техникума
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