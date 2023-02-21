Гранкина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гранкин Никифор

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Гранкин Виктор

Отец ребёнка: Гранкин Никифор

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Никифор

Работа или профессия
Неизвестно
работала в инкубаторе
Смерть
2018