Гранкина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гранкин Никифор
Рождение ребёнка
1943
Сын: Гранкин Виктор
Отец ребёнка: Гранкин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гранкин Никифор
Работа или профессия
Неизвестно
работала в инкубаторе
Смерть
2018