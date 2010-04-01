Мигуля Евгений Петрович
Место рождения
Дата рождения14.04.1945
Дата смерти01.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1945
Отец: Мигуля Петр Иванович
Военная служба
1967
Бракосочетание
23.11.1968
Жена: Мигуля Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1969
Дочь: Мигуля Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: Мигуля Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1974
Дочь: Мигуля Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Мигуля Тамара Ивановна
Смерть
01.04.2010