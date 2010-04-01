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Мигуля Евгений Петрович

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Место рождения

Запорожское, Дніпропетровська область

Дата рождения

14.04.1945

Дата смерти

01.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1945

Отец: Мигуля Петр Иванович

Мать: Мигуля Анна Севостьяновна

Запорожское, Дніпропетровська область
Военная служба
1967
Бракосочетание
23.11.1968

Жена: Мигуля Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1969

Дочь: Мигуля Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: Мигуля Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1974

Дочь: Мигуля Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Мигуля Тамара Ивановна

Смерть
01.04.2010
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