Мигуля Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигуля Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1945

Сын: Мигуля Евгений Петрович

Мать ребёнка: Мигуля Анна Севостьяновна

Запорожское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигуля Виктор Петрович

Мать ребёнка: Мигуля Анна Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигуля Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Мигуля Анна Севостьяновна

Смерть
Неизвестно
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