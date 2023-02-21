Мигуля Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1945
Мать ребёнка: Мигуля Анна Севостьяновна
Запорожское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мигуля Анна Севостьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мигуля Анна Севостьяновна
Смерть
Неизвестно