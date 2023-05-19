Врублевский Анатолий Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1946
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1946
Образование
1968
Новосибирский Государственный Университет
специальность ,,Геология,,
Работа или профессия
1972
ИТиГ ДВ АН СССР
по 1974 Младший научный сотрудник
Образование
1972
Институт геологии и геофизики СО АН СССР
Работа или профессия
1974
ИТиГ ДВ АН СССР
по 1981 Ученный секретарь института
Рождение ребёнка
08.04.1979
Дочь: Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Врублевская Ольга
Работа или профессия
1981
ИТиГ ДВ АН СССР
по 1992 Заведующий лабораторией тектоники
Награда
1981
медаль "За трудовую доблесть"
Работа или профессия
1992
город Биробиджан
ИКАРП ДВО РАИ
Работа или профессия
1997
город Биробиджан
до 2001 Директор ИКАРП ДВО РАИ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Врублевский Глеб Анатольевич
Мать ребёнка: Врублевская Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Врублевская Ольга
Смерть
2001
город Биробиджан
убит в собственной квартире